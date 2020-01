OL : Deuxième offre, Dembélé tenté, coup de chaud au mercato

Dans : OL.

Chelsea a envie de se payer Moussa Dembélé, et pourrait bien y arriver à l’issue d’un gros forcing auprès de l’OL et du joueur.

Chelsea ne perd pas de temps. A nouveau autorisé à recruter après une sanction internationale sur les transferts pendant un an, le club londonien a envie de se payer un nouvel avant-centre pour aider Tammy Abraham. Michy Batshuayi et Olivier Giroud ne sont pas vus comme des alternatives crédibles aux yeux de Frank Lampard, qui rêve de faire venir Moussa Dembélé. Une première offre de 40 ME aurait été refusée par l’OL, pour qui ce n’est pas le montant qui pose problème, mais plutôt le moment, un départ cet hiver n’étant pas envisagé. Mais il y a du nouveau dans ce dossier, et cela peut donner quelques inquiétudes légitimes aux supporters lyonnais. En effet, tout d’abord le joueur serait tenté par l’idée de rejoindre une équipe qui se construit un avenir, et l’idée de quitter Lyon ne serait donc plus du tout exclue pour Moussa Dembélé selon Foot Mercato.



De plus, Sky Sports surenchérit en annonçant une réflexion du Board de Chelsea pour une offre améliorée, incluant notamment le transfert d’Olivier Giroud à Lyon pour aider l’OL à en accepter les termes. De quoi faire tourner quelques têtes, surtout que dans le même temps, Lampard ne cesse de louer les qualités du buteur lyonnais, déjà passé par les clubs anglais et écossais auparavant. Un sacré coup de chaud pour Lyon, qui essaye plus de recruter que de vendre cet hiver, mais est sérieusement attaqué.