OL : Houssem Aouar indésirable, son départ prend forme !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL en juin 2023, Houssem Aouar a de grandes chances de quitter Lyon lors du mercato estival.

Jean-Michel Aulas a promis une petite révélation à l’Olympique Lyonnais cet été. Désireux de ne plus revivre une saison aussi catastrophique que celle qui prendra fin samedi soir, le président de l’OL souhaite de nouveau s’appuyer sur une identité lyonnaise très forte. Des joueurs formés au club tels que Gusto, Caqueret, Cherki ou encore Lukeba auront la charge de porter ce nouveau projet. Également formé à l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar ne devrait lui pas faire partie de l’OL de demain. Et pour cause, Jean-Michel Aulas ne souhaite pas prolonger le contrat de l’international français, qui expirera en juin 2023. Il faut dire que ces derniers mois, Houssem Aouar n’apporte pas ce qu’un joueur de son calibre devrait apporter à Lyon. Son inconstance et ses pépins physiques à répétition font de lui un joueur à vendre au plus vite pour Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas.

Houssem Aouar vers Leicester ?

A en croire les informations de Nabil Djellit, le départ d’Houssem Aouar ne fait plus aucun doute. Et tandis qu’il y a deux ans, des clubs tels qu’Arsenal ou le Real Madrid étaient intéressés par le Lyonnais, sa cote a rudement baissé. Son nom circule désormais à Leicester, actuel neuvième de la Premier League. « Leicester est intéressé par Houssem Aouar. Le milieu de terrain pourrait compenser un éventuel départ de Tielemans cet été » a dévoilé le journaliste de La Chaîne L’Equipe, pour qui Houssem Aouar pourrait donc rebondir dans un club d’un standing similaire à celui de l’Olympique Lyonnais lors du prochain mercato. Pour l’heure, les exigences financières du club rhodanien n’ont pas filtré, mais nul doute que Leicester aura les moyens de ses ambitions d’un point de vue financier. Par ailleurs, Nabil Djellit confirme une piste défensive de l’OL ayant filtré il y a quelques jours. Selon le journaliste, le club lyonnais est bel et bien intéressé par Ghislain Konan, latéral gauche du Stade de Reims, en fin de contrat à la fin de la saison. Lyon pourrait miser sur l’international ivoirien afin de compenser le départ d’Emerson, dont le prêt en provenance de Chelsea prendra fin le 30 juin prochain.