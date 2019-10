OL : Honte à ceux qui sifflent Garcia ! Un joueur sort de l'ombre

Dans : OL, Ligue 1.

Visé par une banderole assassine dès son premier match sur le banc de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia a reçu le soutien très vif d'un de ses joueurs.

Pris en tenaille entre les supporters de l’Olympique Lyonnais qui ne supportent toujours pas qu’il soit sur le banc de leur club et ceux de l’Olympique de Marseille qui semblent désormais s’intéresser plus à l’OL qu’à l’OM ces derniers temps, Rudi Garcia doit désormais attendre avec impatience que les résultats de son équipe s’améliorent histoire que le calme revienne. Ce samedi, face à Metz, Lyon et son nouvel entraîneur joueront gros car si le club de Jean-Michel Aulas ne s’impose pas, alors la crise sera clairement grave. Mais dans ces heures délicates, Rudi Garcia sait qu’il peut compter sur son vestiaire.

Présent en conférence de presse, Maxwel Cornet est en effet monté au créneau pour venir soutenir Rudi Garcia, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais demandant aux supporters de ne pas continuer à se comporter ainsi. « Les sifflets contre le coach ? Je trouve ça dommage. On est un groupe, une équipe, tout le monde, le public. On tire dans le même sens, on travaille pour le même objectif, gagner des matches. Siffler le coach ou un joueur ne va pas arranger les choses. On est professionnels, on fait abstraction de tout ça, on fait ça depuis longtemps. Mais on est aussi des hommes, donc forcément ça nous touche », a confié Maxwel Cornet, qui espère que le match contre Metz permettra de remettre les pendules à l’heure et surtout à la pression de baisser autour de l’OL et de Rudi Garcia.