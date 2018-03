OL : Hervé Penot balance dur sur Genesio et ses joueurs

Dans : OL, Ligue 1.

Après la nouvelle contre-performance de l’OL en championnat, cette fois sur la pelouse de Montpellier, Bruno Genesio est au cœur des critiques.

Soutenu publiquement par Jean-Michel Aulas, le coach rhodanien est dans l’œil du cyclone du côté des supporters. Il faut dire que la prestation collective au Stade de la Mosson a de quoi (de nouveau) inquiéter, malgré une deuxième mi-temps légèrement plus rassurante. Journaliste pour L’Equipe, Hervé Penot a également accusé Bruno Genesio. Ce dernier n’exploiterait pas au maximum ce groupe à la marge de progression « immense » selon l’envoyé spécial à Lyon du quotidien national.

« Collectivement, l’équipe stagne et c’est le plus ennuyeux. Bruno Genesio en est responsable, évidemment. Comme ses joueurs, qu’on a peut-être vus trop beaux à une époque… La marge de progression de ce groupe si peu discipliné est immense et les départs des cadres comme Lacazette, Gonalons, Valbuena, Tolisso et Jallet se font sentir dans ses moments délicats. Lyon doit maintenant enfiler ses habits européens à Moscou jeudi, la dernière scène où l’équipe sait encore gagner » a expliqué Hervé Penot, visiblement frustré par les performances en dents de scie de l’OL. Espérons pour les Gones que la rencontre de jeudi face au CSKA Moscou ressemble davantage aux deux matchs contre Villarreal qu’aux matchs face à Caen ou Monpellier…