OL : Guimaraes vendu 40ME, Lyon pleure

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le transfert désormais acquis, ou presque, de Bruno Guimaraes à Newcastle provoque des réactions virulentes de la part des supporters de Lyon et des consultants.

Toutes les sources le confirment, Bruno Guimaraes va prendre la direction de Newcastle lorsqu’il reviendra du Brésil après avoir joué deux matchs de qualification pour le Mondial 2022 avec la Seleçao. Même si l’Olympique Lyonnais dément un accord avec les Magpies pour un transfert du milieu de terrain, l’OL ne dit pas que ce dernier ne partira pas, et forcément les choses devraient rapidement se décanter puisque Guimaraes devrait même passer très rapidement sa visite médicale en Amérique du Sud. Cette accélération du dossier a mis en fureur les supporters lyonnais, lesquels s’étaient à peine remis de la signature de Sardar Azmoun à Leverkusen. Sur les réseaux sociaux, les choses ont rapidement tourné au vinaigre pour Jean-Michel Aulas et d’autres membres du staff de l’Olympique Lyonnais, accusés non seulement d’abandonner toutes leurs ambitions sportives, mais en plus brader un joueur qui, selon eux, vaut nettement plus que les 40 millions d’euros que les Saoudiens vont payer pour s’offrir Bruno Guimaraes.

Les dirigeants de l'OL se font détruire

- Finir sur le podium de la Ligue 1, qui risque d'être compliqué

- Départ de Juninho

- Pas de recrue

- Offre de 40 millions de Newcastle pour Bruno Guimaraes, accepté par l'Olympique Lyonnais d'après plusieurs rumeurs



Les lyonnais en ce moment pic.twitter.com/JRgi4gp0iu — Et dieu créa Fekir (@EtDieuCreaFekir) January 26, 2022

« Newcastle a balancé 30 ME sur Chris Wood, un trentenaire néo-zélandais qui plafonne à 14 buts max par saison, et 29 ME sur Joe Willock, un anglais moyennasse pas nul mais pas ouf. 36 ME pour Guimaraes, international brésilien et titu indiscutable, c'est très mal vendu. L’OL a vendu Ndombélé quasiment le double alors que Tottenham avait moins de moyens, qu'on était hors saison et qu'il était probablement moins important pour Lyon que Guimaraes actuellement », fait remarquer par Charly M. Même chez les consultants, on est un peu estomaqué, à l’image de Pierre Ménès, choqué de voir Lyon laisser filer Bruno Guimaraes à cet instant de la saison : « Beaucoup de mal à croire à la vente de Guimaraes à Newcastle. Pas de mercato départ du meilleur joueur l’OL navigue à vue et c’est très triste. » Les critiques sont d'autant plus virulentes que Lyon n'a plus vraiment beaucoup de temps pour s'offrir un joueur capable de remplacer le milieu brésilien.