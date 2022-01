OL : Guimaraes accepte l'offre de Newcastle !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a démenti avoir accepté une offre de Newcastle pour Bruno Guimaraes, mais ce dernier a lui fait savoir qu'il était OK pour rejoindre le 18e de Premier League.

Il semble de plus en plus probable que le milieu de terrain brésilien arrivé en 2020 a joué contre l’AS Saint-Étienne vendredi dernier au Groupama Stadium son dernier match sous le maillot de l’OL. Car si Jean-Michel Aulas a balayé les nombreuses rumeurs qui affirmaient ces dernières heures qu’il avait finalisé un accord avec les dirigeants de Newcastle pour un départ de Bruno Guimaraes moyennant 40 millions d’euros, Sky Sports annonce que le club rhodanien a reçu il y a peu une offre dans ce sens, et que les choses devraient aller relativement vite, le média anglais rappelant qu’en 2019 Lyon avait officiellement nié un contact avec Madrid pour Ferland Mendy, avant que finalement ce dernier signe chez les Merengue peu de temps après. De son côté Hugo Guillemet précise que l’OL souhaite que les Magpies paient cash pour recruter l’ancien joueur de l’Athletico Paranaense, plutôt qu’en 5 fois comme le club de Premier League le souhaitait. Globalement, tout est désormais lié à ces modalités de paiement et plus vraiment à autre chose.

Lyon a reçu une nouvelle offre ce mercredi pour Bruno Guimaraes

Dans ce dossier, il ne manque plus que l’entente entre les deux clubs puisque le journaliste de L’Equipe précise que Bruno Guimaraes a validé l’offre salariale de Newcastle, à savoir près de 900.000 euros par mois, là où il touche 220.000 euros à Lyon. C’est depuis l’Équateur, où il va jouer jeudi avec le Brésil, que le milieu de terrain a donné le feu vert à ses représentants. Même si le président de l’OL espérait pouvoir finir la saison avec celui qui est un cadre de Peter Bosz, les intérêts économiques ont finalement décidé Jean-Michel Aulas d’envisager une vente dès ce marché hivernal des transferts. La Juventus et Arsenal, qui tournaient autour de Guimaraes, semblent désormais hors course, Newcastle étant prêt à tout pour assurer son maintien.