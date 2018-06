OL : Guardiola craque pour ce milieu, une énorme offre va arriver

Dans : OL, Mercato, Premier League.

L’Olympique Lyonnais va forcément devoir se méfier de tout le monde pendant ce marché des transferts, car son trio percutant, précis et prometteur du milieu de terrain fait saliver beaucoup de monde.

Et notamment Tanguy Ndombele, qui pour sa première saison au plus haut niveau, a marqué les esprits par sa facilité à casser des lignes, en percussion ou avec des passes. De quoi plaire à un certain Pep Guardiola, qui selon la Rai, a craqué totalement pour l’ancien amiénois. Ce dernier va être définitivement acheté par l’Olympique Lyonnais pour la somme de 10 ME au total, et sera ensuite bien évidemment libre d’être conservé ou transféré.

Si la priorité est de le garder et de profiter de son talent encore au moins une année, le forcing de Manchester City pourrait avoir de quoi faire douter. En effet, la télévision italienne annonce ainsi qu’une offre pouvant grimper jusqu’à 60 ME serait en préparation. Un montant qui paraît faramineux pour l’international espoir français, même si l’économie de la Premier League n’obéit pas aux mêmes règles que le reste de l’Europe. Si cela devait se confirmer, cela aurait en tout cas clairement de quoi faire réfléchir l’OL et le joueur.