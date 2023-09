OL ‍: Grosso, une signature qui cache un gros mystère

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après une saison aboutie à Frosinone, Fabio Grosso a accepté de relever le challenge proposé par John Textor à Lyon. Mais cette signature cache un gros mystère selon Nicolas Puydebois, ancien gardien de l’OL.

Cinq journées et puis c’est tout pour Laurent Blanc, qui a quitté l’Olympique Lyonnais par la petite porte et qui a été remplacé par Fabio Grosso. Présent dans les travées du Groupama Stadium pour assister au match nul contre Le Havre dimanche soir (0-0), le champion du monde 2006 a pris le groupe en mains ce lundi. Depuis son arrivée sur le banc rhodanien, un vent d’optimisme souffle auprès des observateurs et des supporters.

Nicolas Puydebois commente la venue de Fabio Grosso

Mais pour Nicolas Puydebois, cette arrivée soulève tout de même un certain nombre de questions. Dans l’émission « Tant qu’il y aura des Gones » sur Olympique & Lyonnais, l’ancien gardien de l’OL se demande notamment pourquoi Fabio Grosso a pris la décision de quitter Frosinone après une saison très aboutie durant laquelle il a fait monter son club de la Série B à la Série A. Ce choix est très bizarre aux yeux de Nicolas Puydebois, qui se veut prudent et qui refuse de céder à l’enflammade générale autour de Fabio Grosso.

Les premiers pas de Fabio Grosso en tant que coach lyonnais 🗣🔴🔵



Notre nouvel entraîneur a dirigé son premier entrainement au GOLTC ce lundi soir 👊 pic.twitter.com/6M1U1r9fSn — Olympique Lyonnais (@OL) September 18, 2023

« Tu fais monter ton club en Série A, pourquoi tu ne restes pas pour vivre l’aventure que tu t’es donné le droit de vivre ? Je me suis posé cette question-là. Cela reste une zone d’ombre autour de l’arrivée de Fabio Grosso selon moi, je n’ai pas la réponse à la question. En général quand tu as gagné quelque chose, tu aimes bien profiter de la récompense. Après, son équipe a gagné l’année dernière et jouait plutôt bien. Je lui laisse le bénéfice du doute et je jugerais sur pièce. Mais on aura beau changer d’entraîneur, tant que les joueurs resteront dans leur confort actuel, tant qu’ils ne voudront pas sortir de leur zone de confort, l’OL continuera à se déclasser. Il y a une vraie prise de conscience à avoir sur le fait qu’un coach c’est bien mais c’est le fusible idéal. Tant qu’on ne fera pas changer la mentalité des joueurs qui composent notre effectif, on restera non-performant et très loin de la coupe d’Europe » a analysé le consultant, qui attend de voir avant de juger Fabio Grosso mais qui refuse de s’enflammer. Car selon lui, ce sont surtout les joueurs qui détiennent la clé du potentiel rebond de l’OL, plus que n’importe quel entraîneur.