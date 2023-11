OL ‍: Grosso a viré un perturbateur du vestiaire

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ce week-end, Tony Parker a repris de l'importance à l'OL, occupant le siège du président en tribunes. Un retour mystérieux surtout quand, dans le même temps, Sonny Anderson disparaît peu à peu des radars au club.

L'OL est passé d'un président omniprésent avec Jean-Michel Aulas au mauvais remake du film Y a-t-il un pilote dans l'avion ? En effet, bien malin celui qui devinera qui est vraiment le dirigeant du club rhodanien au quotidien depuis l'éviction de Jean-Michel Aulas en mai dernier. John Textor est souvent à l'étranger, le président exécutif Santiago Cucci qu'il a nommé fut invisible en poste et va désormais le quitter. Ce week-end, l'OL a opté pour mettre Tony Parker en tribunes. Le choix du président de l'ASVEL, issu du basket plutôt que du foot, a fait grincer des dents chez les supporters lyonnais. Surtout, certains d'entre eux se demandent à quoi sert Sonny Anderson, censé être conseiller du président ?

Anderson n'est plus le bienvenu dans le vestiaire de l'OL

RMC Sport donne quelques éclaircissements sur le rôle actuel de Sonny Anderson à l'OL. Le moins que l'on puisse dire c'est que l'ancien attaquant brésilien ne sert plus à grand chose. Après avoir intégré le staff intérimaire contre le Havre, la dernière apparition notable d'Anderson était en compagnie de Cucci à Reims. Les deux hommes étaient proches l'un de l'autre et Santiago Cucci comptait énormément sur Anderson pour s'intégrer dans le milieu du foot. Malheureusement pour Anderson, la mise à l'écart de Cucci a précédé la sienne dans l'esprit de John Textor.

Sonny Anderson semble tombé en disgrâce auprès du patron américain John Textor.https://t.co/MolaRejkPI — RMC Sport (@RMCsport) November 7, 2023

Selon RMC, Anderson devait récupérer un poste important à l'OL et les choses restent floues à l'heure actuelle. Pire que cela, Anderson ne peut même pas suivre l'équipe de près au quotidien comme Bernard Lacombe en son temps. Fabio Grosso lui a interdit d'approcher le groupe professionnel, à l'entraînement comme en match. La raison invoquée étant de « resserrer son groupe et de l'isoler des turbulences extérieures ». Désormais, Sonny Anderson n'a plus vraiment d'utilité à l'OL. C'est bien dommage pour le club rhodanien tant le Brésilien incarne le succès des années 2000 avec un vécu comme nul autre au club en ce moment.