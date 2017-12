OL : Grenier officialise son départ de l'OL !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cette fois, cela sent la fin de l'histoire entre l'Olympique Lyonnais et Clément Grenier. Prêté la saison passée à l'AS Rome, qui n'a pas souhaité conserver le milieu de terrain formé à l'OL, Clément Grenier se morfond sur le banc de touche, Bruno Genesio ne lui accordant pas la moindre confiance. Et le joueur l'annonce sans détour, l'heure de changer d'ère et d'air a sonné, car il ne veut pas perdre trop de temps sans jouer.

« Je veux partir de Lyon. Honnêtement, je n'ai plus le choix. Il y a quelques touches en L1 et quelques touches à l'étranger qui me permettent d'avoir un avenir footballistique intéressant. Je suis à l'écoute, je discute et il faut tourner la page. Je suis prêt à la tourner (…) Je me prépare tous les jours pour être au top physiquement, et je le suis. Je ne sais pas encore ce que Lyon demandera mais je pense pas grand-chose d'après les discussions qu'on a eues. Vu que je n'ai pas joué, c'est difficile de me vendre. Je cherche et j'attends un projet sportif avec des gens qui sont conscients de mes qualités et qui me font confiance. (...) Ce n'est pas un problème de salaire », a confié, sur RMC, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, qui s’apprête donc à ranger son casier du côté du Groupama Training Centenr.