OL : Grégory Schneider matraque Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jeudi soir, l’OL a parfaitement lancé sa saison de Ligue Europa en battant les Glasgow Rangers grâce à Toko-Ekambi et Slimani (0-2).

Après avoir enchaîné deux victoires en Ligue 1 contre Nantes et Strasbourg, l’équipe de Peter Bosz était logiquement très attendue sur la scène européenne. Le match sur la pelouse des Rangers avait tout du piège, dans un stade mythique et contre une équipe difficile à battre sur sa pelouse. Les coéquipiers d’Anthony Lopes ont répondu présent avec une victoire 2-0, malgré de nombreuses occasions écossaises. Aux yeux de certains observateurs, il s’agit sans conteste d’un match référence pour l’OL. Cet avis n’est pas partagé par Grégory Schneider. Et pour cause, sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, le journaliste s’est montré critique envers Lyon, qu’il attend à un tout autre niveau cette saison si le club de Jean-Michel Aulas veut nourrir de réelles ambitions.

Grégory Schneider attend beaucoup mieux de l'OL

« Je n’ai pas trouvé qu’ils avaient fait un grand match ou un bon match contre Glasgow. Lyon a été dans le combat, dans l’investissement, mais c’est le minimum que l’on demande à une équipe de ce standing. Ce match contre Glasgow était un peu comme celui à Nantes ou Strasbourg, ils concèdent énormément d’occasions. Ils se font beaucoup secouer. A chaque fois, Lopes les sort de là. Et je ne vois surtout pas ce que Bosz veut. Il veut des courses, du jeu sans ballon… Il y a du combat mais il manque encore trop de choses selon moi » a lancé le journaliste de Libération, pour qui l’Olympique Lyonnais devra montrer davantage de maîtrise technique dans les prochaines semaines afin de passer un cap. Le choc de dimanche soir face au Paris Saint-Germain dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1 sera un test grandeur nature pour les Gones.