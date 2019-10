OL : Gourvennec grimpe dans les sondages, les supporters explosent

Dans : OL, Ligue 1.

En ce début de semaine, Sylvinho sera reçu par la direction de l’Olympique Lyonnais pour sa mise à l’écart définitive et sa rupture de contrat.

Quand ce problème sera réglé, Jean-Michel Aulas et Juninho pourront alors annoncer le nom du nouvel entraîneur du club rhodanien. Ces derniers jours, Laurent Blanc faisait clairement figure de favori numéro un à la succession du coach brésilien. Mais notamment à cause d’un souci de staff, vu que le président des Gones réclame Jean-Louis Gasset en tant qu'adjoint et que Blanc voulait venir avec Franck Passi et toute son équipe, cette piste se serait refroidie. Et selon les dernières rumeurs, Jocelyn Gourvennec figurerait désormais en pôle position.

Écouté par la direction lyonnaise au cours de la semaine dernière, au même titre que Rudi Garcia, l’ancien entraîneur de Guingamp plaît à Aulas. En plus d'être un entraîneur français expérimenté en Ligue 1, le technicien de 47 ans a aussi l’avantage de réclamer qu’un seul poste pour son futur staff, à savoir celui d'adjoint principal. Un fait important puisqu’Aulas aimerait bien garder l'équipe technique en place, avec notamment Gérald Baticle, Grégory Coupet ou Cláudio Caçapa. Si rien n’est encore définitif dans ce dossier du nouvel entraîneur, la candidature de Gourvennec ne fait en tout cas pas du tout l'unanimité chez les supporters de l’OL...

Si l'OL prend Gourvennec comme coach, un mec dégagé par Bordeaux (!) et qui a fait descendre Guingamp (!!!) c'est très très grave. Qu'on essaye pas de nous faire croire par la suite que Juninho est désormais autre chose qu'un doudou pour les supporters. — Charly M. (@SeriousCharly) October 13, 2019

JP Bernès d'abord il encule le transfert de Fekir donc on se tape un Nabil qui traine son spleen pendant un an maintenant il est à deux doigts de te caler Gourvennec en entraîneur, c'est très très grave — Zack (@Zack_Nani) October 13, 2019