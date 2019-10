OL : Gourvennec à Lyon, Pierre Ménès lâche une confidence

Dans : OL, Ligue 1.

La rumeur Jocelyn Gourvennec enfle au fil des heures du côté de l’Olympique Lyonnais, même si les supporters de l’OL, du moins ceux qui s’expriment sur le net, ne sont guère emballés à l’idée de voir l’ancien coach de Guingamp débarquer sur le banc de touche du club rhodanien. Et forcément, Pierre Ménès a été interrogé sur cette possibilité de voir l’entraîneur breton débarquer dans la capitale des Gaules pour succéder à Sylvinho, mis à l’écart au lendemain de la défaite de Lyon dans le derby à Saint-Etienne. Car Pierre Ménès connaît bien Jocelyn Gourvennec dont il est le collègue au Canal Football Club.

Interrogé via Twitter sur le fait que Gourvennec soit désormais favori devant Laurent Blanc, le consultant de Canal+ a été dubitatif. « Gourvennec veut prendre une année sabbatique il me l’a répété dimanche. Maintenant c’est Lyon ... », a confié Pierre Ménès, qui ne précise cependant pas si ce souhait de l’entraîneur a été fait avant ou après le derby perdu par l’Olympique Lyonnais à Geoffroy-Guichard. Car depuis, Jocelyn Gourvennec a clairement participé au casting organisé par Jean-Michel Aulas et Juninho à Paris. On devrait rapidement en savoir plus sur le choix des dirigeants de l'OL et si l'année sabbatique sera respectée...ou pas.