OL : Gouiri écarté, Zidane et le Real sentent la bonne affaire

Absent des plans de Rudi Garcia, Amine Gouiri a quand même décidé de rester à l’Olympique Lyonnais. Une situation que le Real Madrid suit avec attention.

Seulement apparu à quatre reprises cette saison, dont une fois en tant que titulaire, Amine Gouiri n’existe quasiment pas dans les rotations de Rudi Garcia. Malgré les blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde dans le secteur offensif, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’a jamais compté sur l’attaquant de 19 ans. C’est pourquoi le technicien l’a clairement poussé vers la sortie en l’invitant à accepter un prêt jusqu’à la fin de la saison. Le Havre et le Nîmes Olympique se sont effectivement présentés, sans succès puisque Gouiri a préféré rester afin de s’imposer. On imagine que le prestige des prétendants cités n’a pas vraiment emballé le jeune Lyonnais.

En revanche, une proposition du Real Madrid aurait sûrement changé la donne. L’idée n’est pas totalement folle si l’on en croit le quotidien L’Equipe, qui révèle un intérêt du club madrilène cet hiver. En effet, la Maison Blanche aurait pris des renseignements sur Gouiri, sans aller plus loin. L’intérêt merengue n’a pas été suffisant pour arriver au stade des discussions. Mais ce n’est peut-être que partie remise. Car selon le journal, l’attaquant gravement blessé au genou la saison dernière vient de changer d’agent pour confier ses intérêts à Alain Migliaccio, connu pour être le représentant historique d’un certain Zinédine Zidane…