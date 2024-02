Un nouveau stade à Lyon, le projet est lancé ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le rachat enfin finalisé de l'OL féminin a eu lieu ce jeudi, et la nouvelle propriétaire a de grandes ambitions pour son équipe. Son projet sera tiré par la construction d'un nouveau stade et d'un nouveau centre d'entrainement.

L’aventure de l’AS Saint-Priest en Coupe de France a permis de mettre en avant un problème que l’Olympique Lyonnais envisage de régler de manière spectaculaire. En dehors du Groupama Stadium et ses 60.000 places, les enceintes de taille moyenne n’existent pas dans le Rhône, et cela pénalise le département. Et notamment l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais, qui est désormais entre les mains de Michele Kang. La milliardaire américaine a enfin finalisé le rachat de l’OL féminin, dont John Textor souhaitait se séparer pour se concentrer sur l’équipe masculine. Désormais, Kang détient plus de 50 % des parts de la section féminine, et de grands changements sont à venir.

Un stade de 15-20.000 places en vue

Le plus spectaculaire sera la construction d’un nouveau stade et d’un centre d’entrainement dédié au football féminin pour que les octuples championnes d’Europe n’alternent plus entre un stade d’entrainement trop petit, et un Groupama Stadium trop grand. « Le Groupama est un super stade et j'aimerais le remplir à chaque match. Mais je pense que c'est ambitieux et un peu exagéré. Elles y disputent leurs gros matches dont ceux de Ligue des champions, ce qui est très bien. Tous les autres matches de la saison se disputent sur le terrain du centre d'entraînement, qui possède 1 200 sièges. C'est inacceptable, n'est-ce pas ? L'OL féminin est la meilleure équipe du monde. Elles ne devraient pas jouer leurs matches professionnels dans ce stade. Il y a un juste milieu entre 1 200 et 58 000, probablement autour des 15 000-20 000 places. On a besoin de ce stade qui permettrait aux joueuses de se sentir chez elles. C'est très important », a livré dans L'Equipe Michele Kang, persuadée que ce projet, qui n’a pas encore trouvé de lieu ni de financement, sera celui qui permettra à l’OL d’affronter des équipes féminines européennes qui s’agrandissent et deviennent plus puissantes, notamment en Espagne et en Angleterre ces dernières années.