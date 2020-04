OL : Giroud lui libère la place, Dembélé fonce à Chelsea

Dans : OL.

Homme fort de l’OL depuis le début de la saison, Moussa Dembélé a une cote incroyable en Angleterre. Arsenal, Manchester United mais également Chelsea sont intéressés par l’attaquant de Lyon.

Chaque jour, la presse anglaise décrypte l’évolution du dossier Moussa Dembélé, lequel avait fait l’objet d’offres de la part de Chelsea et de Manchester United lors du dernier mercato hivernal. Au mois de janvier, Jean-Michel Aulas avait pris le pari de refuser des offres supérieures à 50 ME pour son avant-centre, indispensable pour la fin de la saison et pour qui les propositions ne devraient pas manquer cet été. Le président des Gones avait vu juste puisque l’intérêt des cadors anglais se confirme chaque jour. Et ce mardi, c’est Football London qui en remet une couche, affirmant que Chelsea est le club de loin le plus intéressé par le profil de Moussa Dembélé.

Le média informe que les dirigeants de Chelsea ont définitivement acté la décision de ne pas prolonger le contrat d’Olivier Giroud, dont le bail expire en juin prochain et qui va donc quitter les Blues pour zéro euro. Autre avant-centre qui ne bénéficie pas d’un temps de jeu très important à Chelsea cette saison, Michy Batshuayi est également sur le départ. Deux places qui se libèrent, une masse salariale qui diminue, le plan est parfait pour Chelsea, déterminé à poser près de 70 ME sur la table si cela est nécessaire pour terrasser la concurrence et s’offrir l’attaquant de l’Olympique Lyonnais. A priori, une telle offre devrait suffire à convaincre Jean-Michel Aulas de vendre Moussa Dembélé. A moins que le Lyonnais soit si courtisé que le président rhodanien soit en mesure de faire monter un peu plus les enchères. En période de mercato tout est possible, et encore plus avec les clubs les plus riches de Premier League. Jean-Michel Aulas le sait mieux que quiconque…