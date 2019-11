OL : Giroud à Lyon en janvier, Chelsea est d'accord

Dans : OL.

Les planètes commencent à s’aligner pour le transfert d’Olivier Giroud à l’Olympique Lyonnais cet hiver.



Dans un premier temps, l’attaquant français souhaite changer d’air étant donné qu’il n’a aucun temps de jeu à Chelsea, où Frank Lampard fait confiance à Abraham et Batshuayi avant lui. Résultat, l’ancien d’Arsenal craint pour sa place en équipe de France, et serait prêt à étudier un transfert, voire un retour en Ligue 1. De son côté, Lyon est également tenté de faire quelques achats cet hiver, afin de donner plus de choix à Rudi Garcia. Sans compter la possible attaque de gala pour Moussa Dembélé, qui plait à la Juventus et surtout à Manchester United, deux clubs aux poches bien pleines.

Et ce jeudi, The Telegraph apporte un nouvel élément favorable à cet éventuel transfert de Giroud, puisque, malgré son interdiction de recrutement, Chelsea a donné son feu vert pour le départ de Giroud dès le mois de janvier. Il faut dire que l’attaquant des Bleus n’a débuté qu’un match depuis l’arrivée de Lampard, et il pourrait tout de même apporter un peu d’argent au club en cas de transfert. Giroud n’était même pas dans le groupe pour le match de Ligue des Champions face à l’Ajax ce mardi, et il est désormais persuadé qu’un départ est inévitable. Une situation qui intéresse l’OL, mais aussi Crystal Palace et West Ham, qui savent bien que le joueur apprécie la vie à Londres.