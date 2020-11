OL : Gilles Favard détruit Lyon, Lopes et Garcia pour le même prix

Dans : OL.

La victoire de l'Olympique Lyonnais dimanche à Angers après un match très triste replace l'OL sur le podium de la L1. Et pour Gilles Favard il y a de quoi s'inquiéter pour Lyon.

Seule la victoire est belle, et c’est d’ailleurs le message que Rudi Garcia a fait passer dimanche après le succès lyonnais à Angers. « On était venu pour gagner, on a gagné », a notamment lancé le coach de l’OL. Mais forcément pour ceux qui ont regardé cette rencontre, il n’y avait pas réellement de quoi s’enflammer pour l’Olympique Lyonnais, d’autant que cette rencontre a surtout fait parler pour la sortie agressive d’Anthony Lopes sur Romain Thomas en tout début de match. Au moment d’analyser cette victoire du club de Jean-Michel Aulas, Gilles Favard n’a pas été tendre avec l’OL, son entraîneur et son gardien de but.

Dans L’Equipe du Soir, le Spectre n’a pas été tendre. « Oui la victoire de Lyon est rassurante vu le niveau de jeu que cette équipe montre actuellement. Arriver à gagner c’est rassurant, car franchement ils ne peuvent pas être aussi nuls qu’ils l’ont été à Angers et qu’ils le sont depuis quelques temps. Avec l’effectif qu’ils ont, avec ce qu’ils représentent, et on ne peut pas oublier l’histoire de Lopes, qui mérite penalty et expulsion, il est coutumier du fait, ce n’est pas la première fois, et bien ils doivent finir sur le podium. Pour en revenir à l’effectif, ils ont de quoi faire des prestations d’un autre niveau que ce qu’ils nous montrent. Je ne veux plus faire le procès du fakir Garcia ou de personne, on l’a assez fait. Si cette équipe-là n’est pas dans les trois premières avec un tel effectif et sans coupe d’Europe, ce sera un échec monumental mais je compte sur le fakir Garcia pour y parvenir », prévient avec ironie un Gilles Favard qui a des doutes sur l’Olympique Lyonnais et son coach.