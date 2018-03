OL : Geubbels veut partir, Monaco prêt à dépouiller Lyon

Dans : OL, Mercato, Monaco.

L’AS Monaco aime décidément bien se servir au sein du centre de formation de l’Olympique Lyonnais. Le club de la Principauté est désormais le principal prétendant à la signature de Willem Geubbels, qui a refusé de passer professionnel au sein de son club formateur, déclinant la dernière proposition pourtant jugée copieuse par Jean-Michel Aulas. Un refus dont le président de l’OL a pris acte, et qui s’est semble-t-il effectué sans clash. L’OL et le clan Geubbels travaillent désormais à un départ en fin de saison, même si le club rhodanien va forcément perdre gros, sportivement comme financièrement. Cette situation met donc le natif de Villeurbanne sur le marché des transferts, car l’attaquant de 16 ans possède un contrat aspirant jusqu’en juin 2019.

Une situation qui intéresse Leipzig, Manchester City, l’Inter Milan, Barcelone, mais selon RMC, le club actuellement le mieux placé est l’AS Monaco, qui lui proposerait forcément un beau contrat, mais surtout un plan d’action sur plusieurs années pour garantir du temps de jeu au jeune attaquant. Ce que l’OL ne peut visiblement pas promettre. Geubbels rejoindrait alors Anthony Martial ou plus récemment Jordy Gaspar, qui ont quitté le centre de formation lyonnais pour rejoindre l’AS Monaco, avec plus ou moins de succès. Reste à savoir quel pourrait être le montant du transfert, sachant que le club princier n’hésite pas à miser très gros sur les jeunes joueurs, et les 20 ME déboursés pour s’offrir Pietro Pellegri (16 ans) l’hiver dernier le démontrent.