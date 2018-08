OL : Genesio s’oppose à un transfert, pas sûr que ça marche

Dans : OL, Mercato, OGCN.

L’averse anglaise de jeudi étant passée, l’Olympique Lyonnais est un peu plus serein en ce qui concerne la fin du mois d’août.

Néanmoins, l’encombrement en attaque devrait déboucher sur au moins un départ. Ces dernières heures, le nom de Myziane Maolida revient avec insistance du côté de Nice, avec qui des négociations avancées ont lieu. Généralement en parfait accord, du moins publiquement, avec ses dirigeants en ce qui concerne le marché des transferts, Bruno Genesio a haussé le ton ce vendredi en conférence de presse. Il s’oppose ainsi au départ de son jeune attaquant.

« Non, on n’est pas proche d’un accord avec Nice pour le départ de Myziane Maolida. J’ai parlé avec lui ce matin. Je ne suis pas favorable à son départ. Il a un gros potentiel. Je raisonne en termes de potentiel, et le sien est réel pour le haut niveau. Il ne l’a pas toujours démontré, mais on voit à l’entraînement qu’il peut être un grand attaquant », a assuré l’entraineur lyonnais, persuadé que son départ n’est pas une bonne chose pour l’OL. Pourtant, selon L’Equipe, malgré ce démenti, le club rhodanien est bien en discussions très avancées pour son transfert avec Nice.