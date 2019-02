OL : Genesio mérite le respect, Dugarry lui rend un hommage XXL

Dans : OL, Ligue 1.

Vainqueur du Paris Saint-Germain après avoir déjà fait tomber Saint-Etienne ou encore Manchester City cette saison, l’OL aime les gros matchs. Et son entraîneur aussi, Bruno Genesio ayant remporté ses duels tactiques avec Pep Guardiola ou encore Thomas Tuchel depuis le début de la saison. Tout sauf anodin selon Christophe Dugarry, lequel estime carrément que l’entraîneur de 52 ans est l’un des tous meilleurs entraîneurs du championnat de France. Une prise de position peu étonnante, le consultant de RMC Sport ayant toujours défendu Bruno Genesio au cours des derniers mois.

« J’ai trouvé sa composition ambitieuse et courageuse. C’était excellent, je ne suis pas persuadé que beaucoup d’entraîneurs auraient été capables de mettre cette composition d’équipe là. Je trouve que Genesio progresse dans ses choix. Je le sens encore plus investi sur le bord du terrain. On est obligé de faire des comparaisons. Toute proportion gardée, quand il joue face à Guardiola ou Tuchel, il y a un combat tactique qui se fait. Je trouve que dans le rapport de force, il ne s’est pas démonté et il a eu des résultats face à ces coachs confirmés. Il mérite le respect. Il est l’un des plus grands entraîneurs de notre Ligue 1 » a confié le champion du monde 1998 dans des propos relayés par FootRadio.com. Souvent critiqué par les observateurs, Bruno Genesio appréciera.