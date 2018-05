OL : Genesio maintenu ou débarqué, l'OL décidera dans une semaine

Dans : OL, Ligue 1.

Après la fin du championnat, et la qualification de l'Olympique Lyonnais pour la Ligue des champions, Jean-Michel Aulas a rapidement et fermement soutenu Bruno Genesio, lequel venait de faire l'objet d'une attaque frontale de la part des supporters de l'OL via une banderole. Mais si le président de Lyon a dit qu'il souhaitait continuer la route avec son actuel entraîneur, lequel est toujours sous contrat, cette décision importante doit encore être validée par le conseil d'administration du club.

Selon Olympique-et-Lyonnais.com, cette fameuse réunion du conseil d'administration, présidée par Jean-Michel Aulas, aura lieu la semaine prochaine. On en saura donc très rapidement plus sur le positionnement final de l'OL, même si pour l'instant il semble acquis que Bruno Genesio et son staff resteront en place malgré le mécontentement des supporters. Présent actuellement à Kiev avec l'équipe féminine, qui joue ce jeudi soir la finale de la Ligue des champions, le président de l'Olympique Lyonnais abordera peut-être ce sujet après la rencontre, mais il est peu probable que Jean-Michel Aulas ait changé d'avis en quelques jours. Les anti-Genesio vont devoir accepter que ce dernier soit toujours sur le banc à la reprise...