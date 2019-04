OL : Genesio l'énerve, Guy Roux dévoile pourquoi

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis qu'il a dévoilé il y a huit jours qu'il ne postulait pas à une prolongation de contrat comme entraîneur de l'Olympique Lyonnais en fin de saison, Bruno Genesio semble plus serein et ses joueurs ont renoué avec la victoire vendredi contre Angers. Malgré une grosse domination, l'OL s'est pourtant fait peur en toute fin de rencontre. Et c'est cela qui a clairement agacé Guy Roux, l'ancien entraîneur estimant que Bruno Genesio commettait souvent la même erreur dans les ultimes minutes des rencontres jouées par l'Olympique Lyonnais.

Et Guy Roux de dévoiler les raisons de cet agacement ostensible. « Une autre habitude de Lyon, mais il n’y a pas que Lyon, c’est de changer un joueur important dans les dix dernières minutes quand on mène...et souvent derrière on prend un but. Bruno Genesio a fait sortir Fekir contre Angers, tout le monde dit qu’il jouait mal, et Tousart entre pour solidifier la défense. Il l’a tellement bien solidifiée qu’il a marqué contre-son-camp », constate le légendaire Guy Roux, qui se pose la question sur cette décision récurrente de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, et cela même si Bruno Genesio n'est pas le seul à faire ce genre de coaching.