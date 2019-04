OL : Genesio futur directeur sportif de l'Olympique Lyonnais ?

Dans : OL, Ligue 1.

Après avoir annoncé samedi son départ du poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, et son souhait de ne pas reprendre tout de suite un rôle de coach, Bruno Genesio a ensuite fait savoir que finalement il pourrait rester à l'OL dans un rôle à déterminer avec Jean-Michel Aulas. Car la relation entre le président de Lyon et son entraîneur semble réellement cordiale et pas uniquement de façade. Et dans L'Equipe de ce dimanche, Vincent Duluc a une petite idée sur ce que JMA pourrait proposer à Bruno Genesio s'il souhaite continuer sa route à l'Olympique Lyonnais.

« Il n’échappe à personne que le poste de directeur sportif n’est pas occupé, et que les deux conseillers du président, Gérard Houllier et Bernard Lacombe, sont en fin de carrière. Il est déjà arrivé qu’un entraîneur de l’OL passe du terrain aux bureaux: entraîneur d’octobre 1996 à juin2000, Lacombe avait retrouvé, dès la saison suivante, son rôle de directeur sportif. Et lorsque Paul Le Guen était arrivé à Lyon, en juin 2002, Jacques Santini s’apprêtait à retrouver son rôle de directeur technique quand Aulas l’avait proposé pour le poste de sélectionneur », explique le journaliste, très souvent bien informé en ce qui concerne l'Olympique Lyonnais. Quoi qu'il en soit, on devrait rapidement en savoir plus, puisque désormais Jean-Michel Aulas va devoir trouver un entraîneur et mettre en place un nouveau staff autour de ce dernier.