OL : Genesio, défaite, les supporters félicités pour leur conduite

Dans : OL, Ligue 1.

La série en cours de trois défaites a fini par coûter la tête de Bruno Genesio à l’Olympique Lyonnais.

Après le revers surprenant à domicile face à Rennes, le club rhodanien a craqué à nouveau sur son terrain contre Dijon dans un match surréaliste, face à un public frondeur et aussi déçu par la prestation de ses joueurs que par l’attitude de ses dirigeants pour gérer la situation. Désormais, l’avenir du technicien lyonnais est réglé et tout le monde à Lyon espère un retour au calme et surtout à la victoire. C’est en tout cas ainsi que les choses sont perçues au sein de l’institution, comme l’a reconnu un membre du club dans les colonnes du Progrès.

« Il y a eu un coup de chaud, les supporters se sont exprimés, étaient mécontents, mais cela arrive de partout en France en pareil cas. Oui, il y a eu des banderoles, des sifflets, mais au final, on a dénombré zéro violence, pas d’envahissement. Seules comptent maintenant la victoire et la place sur le podium », a livré ce membre de l’OL, à l’heure où le match face à Angers se prépare pour vendredi. Mais personne ne sait pour le moment si les supporters rejoindront l’union sacrée voulue par les dirigeants, ou s’ils réserveront quelques banderoles salées aux dirigeants et aux joueurs après leurs dernières sorties.