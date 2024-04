L'OL contre Grégory Schneider, c'est WrestleMania

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais et ses supporters n'ont pas apprécié un article de Grégory Schneider dans Libération. Et cela s'est concrétisé par quelques tacles.

En titrant son article « Arbitrage Lyon-Brest, une injustice à couper le sifflet », Grégory Schneider savait qu'il allait faire réagir, notre expérimenté confrère connaissant trop bien le football et les réseaux sociaux pour ne pas s'attendre à un retour de bâton. En 2022, il avait déjà eu fort à faire avec les supporters de l'Olympique de Marseille en se lançant dans un vrai réquisitoire contre l'OM : « Je ne peux pas admettre de mettre le label de plus grand club français sur un club qui a fait ça au foot. C’est-à-dire qui a empoissonné les adversaires, qui a corrompu des arbitres, qui a corrompu des adversaires, qui a acheté une Ligue des Champions... Je ne peux pas moi l’admettre. ». Cette fois, ce sont ceux de l'Olympique Lyonnais qui lui tombent dessus, mais également le community manager de l'OL dont on se doute bien que le message via le compte officiel sur X a été validé par sa hiérarchie.

On a gagné, il a le seum. pic.twitter.com/7c1OIshWXy — Olympique Lyonnais (@OL) April 15, 2024

Reprenant une photo de l'article de Libé, le CM de l'Olympique Lyonnais écrit : « On a gagné, il a le seum. » Du côté de Foot Lyon, un média en ligne consacrée à l'OL, on frappe encore plus fort en parlant d'un « craquage complotiste du journaliste Grégory Schneider », ce dernier ayant notamment écrit que Jean-Michel Aulas, grâce à ses fonctions à la FFF avait un moyen de pression sur les arbitres. « Si les arbitres (et la LFP) ont envie de faire gagner l'OL, autant s'épargner les matchs et leur refiler les trois points direct. Ce qui éviterait de mettre la rage à ceux qui croient encore un peu au foot (...) Aulas ne manipule pas en douce mais en plein jour, au micro d'Amazon Prime. (...) Il est vice-président de la FFF et qui paye les arbitres », lançait dans un premier temps notre confrère.

Au milieu d'un déluge de messages de supporters lyonnais furieux, le journaliste de Libération a quand même tenu à faire savoir qu'il « n'avait aucun pb avec eux enfin... Je m'en fiche bien, de Lyon. Tant mieux pour eux, franchement. Si vous aviez... ». Là où l'histoire est un peu drôle malgré tout, c'est que l'actuel patron de l'Olympique Lyonnais, Laurent Prud’homme, était patron de L'Equipe avant de débarquer en 2023 à l'OL. L'Equipe, un média où Grégory Schneider est l'un des consultants de la chaîne télé et un sacré débatteur.