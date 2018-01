OL : Genesio annonce la durée d'indisponibilité de Mariano

Dans : OL, Ligue 1.

Avant le 32e de finale de Coupe de France à Nancy samedi (21h), l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Bruno Genesio a communiqué l’indisponibilité de son attaquant Mariano Diaz. « Il a subi une petite intervention chirurgicale ce matin, a indiqué le technicien. Elle devrait l'éloigner entre huit et dix jours de la compétition. C'est une petite hernie mais je laisse le médecin en dire plus. » Rien de grave pour le buteur de l’OL qui, selon Genesio, peut être remplacé par Maxwel Cornet, Myziane Maolida ou Amine Gouiri devant. Et non par une éventuelle recrue hivernale.