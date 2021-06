OL : Bruno Guimaraes vendu, c'est possible

Dans : OL.

Le mercato débute timidement à l’OL, qui a besoin de vendre. Et personne n’est à l’abri d’un départ, pas même Bruno Guimaraes.

Comme beaucoup de clubs français, l’OL est dans un premier temps obligé de vendre pour connaitre un peu plus ses moyens financiers et ses besoins. Pour le moment, le club rhodanien a réussi à faire venir deux joueurs en fin de contrat, histoire de se renforcer à petit prix avec Henrique et Da Silva. Les suiveurs lyonnais vont devoir attendre avant d’entendre parler des premières négociations pour un milieu de terrain et surtout un attaquant capable de faire oublier Memphis Depay. Surtout que, ces prochains jours, l’idée de Jean-Michel Aulas et Juninho sera d’écouter les offres pour les joueurs qui peuvent être vendus. Et selon Thibaut Alex, journaliste au Progrès et suiveur de l’OL, absolument tout le monde est concerné.

« Le mercato va être très très long. La stratégie de l’OL est évidente, car il faut récolter de l’argent, c’est le nerf de la guerre surtout dans une période pas très propice. Il y aura ce travail qui sera fait avant de se plonger dans le recrutement au niveau des arrivées. Il faut savoir déjà qui va partir, car tous les joueurs qui recevront une bonne offre sont susceptibles de partir. En tout cas, la direction sera ouverte à la discussion. Bruno Guimaraes qui s’en va ? L’OL va regarder toutes les offres, si la proposition est intéressante et s’ils sont capables de trouver un remplaçant assez rapidement », a prévenu Thibaut Alex, persuadé que personne dans l’effectif n’est à l’abri d’un départ en cas de belle offre. Cela pourrait être le cas pour Bruno Guimaraes, joueur cité en exemple par le journaliste. Le milieu de terrain brésilien, qui disputera les JO, est notamment suivi par le Borussia Dortmund, et des formations espagnoles. Opposé à un départ de son prometteur brésilien, Aulas reverra-t-il sa copie en cas de belle offre, surtout si des joueurs avec un bon de sortie comme Houssem Aouar ou Moussa Dembélé n’ont pas beaucoup de succès ?