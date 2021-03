OL : Génération Memphis, l'heure du titre a sonné

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais peut encore rêver du titre de champion de France, mais la Coupe de France est également l'occasion d'enfin renouer avec une couronne nationale.

Après une courte mais précieuse victoire mercredi contre le Stade Rennais en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais se tourne ce samedi vers la Coupe de France avec la réception de Sochaux au Groupama Stadium. Bien évidemment, compte tenu de l’intensité du sprint lancé en Championnat, Rudi Garcia va fait tourner son effectif, mais pas trop. Car l’entraîneur de l’OL sait que la Coupe de France compte dans l’histoire du club de Jean-Michel Aulas, et pour cause, c’est le dernier trophée national majeur gagné par Lyon (si on ne tient pas compte du Trophée des champions remporté contre Montpellier quelques semaines plus tard). Mais c’était il y a déjà neuf ans avec aux commandes de Lyon à l’époque un certain Lisandro Lopez qui avait marqué encore plus durablement l’OL avec cette Coupe gagnée en finale contre l’US Quevilly. Depuis le club de la capitale des Gaules court après des trophées et cette saison 2020-2021 pourrait être la bonne.

Un titre pour le Lyon de Memphis Depay

Interrogé sur cette possibilité, Rudi Garcia ne cache pas qu’il serait heureux de voir Memphis Depay, qui quittera l’Olympique Lyonnais en fin de Championnat, partir avec un titre. « Cette génération Memphis mérite de gagner un trophée, mais entre le dire et le faire il y a un écart. C’est très difficile de remporter le championnat. On fera tout pour aller au bout de la Coupe de France. Ça ne peut pas être un objectif mais une ambition. C’est magnifique de gagner cette compétition-là », a reconnu l’entraîneur de l’OL avant la confrontation face à une équipe de Sochaux qui ne s’en laissera pas compter, quitte à priver Memphis Depay d’un possible titre.