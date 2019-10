OL : Garcia va déjà se confronter à la gronde populaire

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis lundi après-midi, la nomination de Rudi Garcia au poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais fait beaucoup réagir, en premier lieu les fans du club rhodanien. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le technicien français est très loin de faire l’unanimité auprès des supporters, notamment en raison de son passif en tant qu’entraîneur de Marseille. Etiqueté « pro-OM » et « anti-OL » durant plus de deux ans, l’ancien de l’AS Roma va néanmoins avoir l’occasion de calmer la grogne populaire dès ce mardi puisqu’une rencontre est prévue avec les principaux responsables des groupes de supporters.

Cette entrevue, planifiée par Jean-Michel Aulas et Juninho, était prévue de longue date. Logiquement, elle prend une ampleur supplémentaire avec la présentation aux groupes de supporter de Rudi Garcia. « Avec l'arrivée de Rudi, on a pensé qu'il était bien de les voir en direct. On va voir, en deux temps, les deux groupes les plus importants. Rudi m'a dit, lui-même, qu'il serait bien qu'il nous accompagne. On a donc confirmé avec Xavier (Pierrot, le stadium manager) qu'il y aurait, cet après-midi, des rencontres » a indiqué le président Jean-Michel Aulas durant la conférence de presse de ce mardi matin. Reste maintenant à voir comment se dérouleront les entretiens entre Rudi Garcia et les différents groupes (Kop Virage Nord et Virage Sud).