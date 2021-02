OL : Garcia prolongé ? Un joueur lance un appel à Aulas

Dans : OL.

Tandis que l'avenir de Rudi Garcia à l'Olympique Lyonnais est flou, un de ses joueurs estime que Jean-Michel Aulas doit prolonger le contrat de l'entraîneur.

Les semaines passent, et rien n’indique que Rudi Garcia sera prolongé à l’Olympique Lyonnais, le contrat du technicien rhodanien s’achevant en fin de saison. Ces derniers jours, la tendance était à un départ, Vincent Duluc estimant que Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia étant du même avis, à savoir qu’il fallait tourner la page, quel que soit le classement final de l’OL cette saison en Ligue 1. Ce ne serait pas la première fois que Lyon mettrait un terme à sa relation avec un entraîneur en cas de titre national. Tandis que les supporters ne sont pas vraiment emballés à l’idée de voir Rudi Garcia être prolongé, Léo Dubois est lui sorti du bois afin d’affirmer son soutien à l’entraîneur en poste à l’OL. Pour le latéral Lyonnais, qui s’est confié sur Canal+, il est évident que JMA doit prolonger son technicien.

Rudi Garcia a un supporter à Lyon

Léo Dubois s’est expliqué sur cette décision de militer en faveur de Rudi Garcia, là où personne ne se mouille trop au sein de l’effectif. « C'est un coach qui nous amène à gagner, à avoir des résultats donc oui il a une influence. Ça me ferait plaisir qu'il soit là la saison prochaine. Après, ce n'est pas moi qui gère ce dossier, c'est à lui et au club de le gérer en cela interne. Nous on doit se concentrer sur nos objectifs et nos résultats. Je pense qu'en les remplissant en fin de saison, tout le monde sera content », a expliqué le défenseur de l’Olympique Lyonnais qui est le premier à soutenir clairement et fermement Rudi Garcia. Reste tout de même à savoir si ce dernier a vraiment le désir de rester plus longtemps à l’OL, ce qui n'est pas du tout certain.