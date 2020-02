OL : Garcia out, Aulas invité à foncer d’urgence sur Favre

Dans : OL.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a pris une véritable leçon tactique de la part du Borussia Dortmund et de son entraîneur Lucien Favre en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (2-1).

Vieille connaissance de la Ligue 1 où il a véritablement brillé avec l’OGC Nice, Lucien Favre a parfaitement réussi son match. Ses choix tactiques se sont avérés payants face au Paris Saint-Germain, ce qui risque de donner quelques idées aux clubs français dans l’optique du prochain mercato. Et notamment peut-être à l’Olympique Lyonnais, qui pourrait avoir l’idée de ne pas conserver Rudi Garcia à l’issue de la saison, en cas de non-qualification de l’OL pour une coupe d’Europe la saison prochaine. Journaliste pour France Football, Nabil Djellit estime que Jean-Michel Aulas ne devrait même pas hésiter une seconde et foncer sur le technicien suisse.

« On l'a eu en L1 (Lucien Favre). Un des meilleurs coaches que j'ai vu. L'OL doit faire tapis sur lui l'été prochain ! » a publié Nabil Djellit, pour qui il est évident que l’Olympique Lyonnais réaliserait un énorme coup sur le marché des entraîneurs en s’attachant les services d’un manager aussi expérimenté et tourné vers le jeu que Lucien Favre. En octobre dernier sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Jean-Michel Aulas avait brièvement évoqué la piste de l’ancien coach de Nice, qui était alors menacé au Borussia Dortmund. « Lucien Favre fait partie de la liste. C’est quelqu’un que j’avais rencontré au moment de choisir Bruno. On était très proches et puis malheureusement, il voulait terminer ses six mois sabbatiques avant de reprendre. Mais c’est un très bon entraîneur, c’est vrai ». Reste à voir si l’Olympique Lyonnais relancera cette piste l’été prochain. Celle-ci a déjà un avantage certain : elle fait totalement l’unanimité auprès des habitués du Groupama Stadium de Décines…