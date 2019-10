OL : Les deux pistes secrètes d'Aulas à Lyon

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Depuis l’officialisation du départ de Sylvinho lundi soir, les rumeurs se multiplient concernant l’identité du futur entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Tandis que Gérald Baticle a officiellement été nommé coach par intérim, possiblement jusqu’à la trêve hivernale selon les résultats et les négociations avec les différents candidats, la piste Laurent Blanc semble se dégager comme la plus plausible. Néanmoins, d’autres noms circulent avec plus ou moins d’insistance comme Arsène Wenger, Rémi Garde, Rudi Garcia ou encore Jorge Sampaoli. Mais selon les informations du Parisien, ce sont deux entraîneurs très peu cités qui font réellement saliver Jean-Michel Aulas.

En effet, le président des Gones apprécierait tout particulièrement les profils de Patrick Vieira et de Lucien Favre, respectivement en poste à l’OGC Nice et au Borussia Dortmund. Si les discussions avec Laurent Blanc venaient à échouer, l’Olympique Lyonnais pourrait même faire confiance sur une longue période à Gérald Baticle, en attendant que la situation de Vieira ou de Favre se décante. Un pari osé, qui risquerait de taper sur le système de certains supporters rhodaniens, lesquels ne sont clairement pas emballés à l’idée de voir l’ancien adjoint de Sylvinho et de Genesio à la tête de l’équipe. Mais qui pourrait s’imposer aux yeux de Jean-Michel Aulas comme l’option à suivre…