OL : Garcia le zappe, mais Gouiri rêve d’écraser la Ligue 1

Dans : OL.

Buteur en Youth League cette semaine, Amine Gouiri est considéré comme un grand espoir de la formation lyonnaise. Mais l’attaquant de 19 ans peine à percer au plus haut niveau…

Utilisé à seulement quatre reprises avec les professionnels depuis le début de la saison, Amine Gouiri s’impatiente. Proche de rejoindre Nîmes puis Le Havre durant le mercato hivernal, le buteur rhodanien est un jeune homme impatient d’avoir sa chance au plus haut niveau. Chez la majorité des supporters, on est convaincu par le potentiel et par le niveau intrinsèque d’Amine Gouiri, lequel n’a toutefois pas encore charmé Rudi Garcia depuis la venue de ce dernier à Lyon. Mais l’attaquant formé à l’OL n’est pas du genre à baisser les bras. C’est ainsi que sur la chaîne TV officielle du club, Amine Gouiri a livré ses ambitieux objectifs pour l’avenir.

« Je veux avoir le maximum de temps de jeu cette saison et commencer à mettre des buts. Et à long terme être un titulaire indiscutable à l’OL et surtout remporter une Ligue 1 car ça fait longtemps que ça n’a pas été le cas. L’OL c’était le club à rejoindre, que je suis depuis tout petit et que je supporte. J’étais plus qu’heureux de rejoindre l’Olympique Lyonnais » a indiqué Amine Gouiri avant de s’exprimer sur deux hommes faisant l’unanimité dans le Rhône : le directeur sportif Juninho et son jeune coéquipier du centre de formation, Maxence Caqueret. « Maintenant qu’il est directeur sportif c’est très bien pour nous, même si on ne réalisait pas trop au début. Il nous fait toujours des câlins et nous encourage toujours, il est très important pour l’équipe. C’est bien de voir Maxence (ndlr : Caqueret) faire des performances comme cela, j’espère qu’il va continuer à être aussi efficace ». Reste à voir si dans les prochaines semaines, Amine Gouiri connaîtra la même ascension que Maxence Caqueret à l’OL. C’est tout le mal que l’on peut lui souhaiter…