OL : Garcia fait fuir Gouiri, il rêvait de rester à Lyon

Dans : OL.

Déjà auteur de deux buts et d’une passe décisive en quatre journées de Ligue 1 avec l’OGC Nice, Amine Gouiri pourrait bien faire naitre quelques regrets chez les dirigeants de l’OL.

Et pour cause, l’Olympique Lyonnais ne s’est pas opposé au départ de l’attaquant de 20 ans sur la Côte d’Azur pour une somme avoisinant les 7 ME. Initialement, les Gones souhaitaient prêter l’international espoirs français. Mais de son côté, le natif de Bourgoin-Jallieu n’était pas chaud pour cette option. En effet, Amine Gouiri a clairement fait savoir aux dirigeants de l’OL au début de l’été que s’il n'avait pas sa chance avec l’équipe première sous les ordres de Rudi Garcia, alors il souhaitait être définitivement transféré et tourner la page de l’Olympique Lyonnais, son club formateur.

L’ancien coach de Marseille n’a absolument pas témoigné à Amine Gouiri son envie de composer avec lui, ce qui a poussé Amine Gouiri vers la sortie comme l’a confirmé Vincent Ponsot dans les colonnes de France Football. « Amine n'avait pas de folles exigences, il était très attaché au club, et son comportement était exemplaire. Après son problème aux croisés, il s'est moins entraîné et n'avait pas assez de temps de jeu car la concurrence était importante avec quatre compétitions. On a voulu le prêter à Nîmes mais Amine ne l'a pas souhaité. Ou il restait, ou il partait définitivement. On n'était pas enchanté mais on a respecté sa demande » a fait savoir le bras droit de Jean-Michel Aulas. Des propos qui ne devraient pas manquer de faire réagir chez les supporters lyonnais, lesquels ne comprennent pas dans leur grande majorité comment il a été possible de laisser filer Amine Gouiri.