OL : Lyon va regretter ce choix au mercato prévient Fekir

Depuis son départ au Betis Séville l’été dernier, Nabil Fekir reste attentif à l’actualité de l’Olympique Lyonnais, y compris celle qui concerne le marché des transferts.

C’est sans le moindre regret que Rudi Garcia a laissé filer Amine Gouiri (20 ans) cet été. Compte tenu de l’absence de compétition européenne et du calendrier allégé, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a souhaité réduire son secteur offensif avec le départ d’un attaquant très peu utilisé. Reste à savoir si le club rhodanien a fait le bon choix. On peut s’interroger après le doublé du néo-Niçois contre Lens (2-1) dimanche dernier, et l’avertissement lancé par Nabil Fekir, qui avait assisté aux débuts de son ancien coéquipier à Lyon.

« On a vu dès ses premières séances chez les pros qu'il avait de grosses qualités, s’est souvenu le milieu offensif du Betis Séville pendant un entretien accordé à L’Equipe. Lors des toros, ça se sentait tout de suite qu'il était un très bon joueur. Je lui ai donné des conseils car j'ai eu la même blessure que lui (rupture des ligaments croisés d’un genou, ndlr). On ne le voyait pas trop atteint mais c'est une blessure toujours difficile à vivre. Il en est ressorti encore plus fort. »

« C’est malheureux »

« Au premier abord, tu sens que c'est un garçon très timide. Quand tu le connais, il se lâche un peu plus. C'est malheureux que Lyon ne lui ait pas donné vraiment sa chance, a regretté le champion du monde. Ça lui tenait à coeur car c'est son club formateur, sa ville, avec sa famille. Mais c'est le destin, il n'y a pas que Lyon et ça se passe super bien à Nice. Son magnifique doublé montre qu'il promet beaucoup. » Malgré les 7 millions d’euros récoltés pour son transfert au Gym, l’OL pourrait finir par regretter cette décision.