OL : Garcia désigne le plus grand adversaire de Lyon en L1

Leader de Ligue 1 avec trois points d’avance sur ses poursuivants, l’Olympique Lyonnais espère au moins terminer la phase aller dans son fauteuil de leader. Mais avant d’y parvenir, l’entraîneur Rudi Garcia a mis ses joueurs en garde sur un obstacle dangereux.

Au fil des journées, l’Olympique Lyonnais s’affirme comme un véritable prétendant au titre. Le club rhodanien occupe la tête du championnat et pratique sans doute le jeu le plus séduisant. Autres arguments en sa faveur, le calendrier allégé par rapport à ses concurrents et la décision de retenir l’attaquant Memphis Depay jusqu’à la fin de son contrat en juin prochain. Dans ces conditions, les Gones pourraient être inarrêtables. Mais c’est justement ce que Rudi Garcia ne souhaite pas entendre. En effet, l’entraîneur du leader estime que les compliments des médias, plus que le Paris Saint-Germain ou Lille, représentent la principale menace pour son équipe.

« Je crains le battage médiatique que j'ai pu voir depuis la victoire contre Lens (3-2), a prévenu le technicien. Comme l'aurait dit mon ancien adjoint, Frédéric Bompard, les louanges affaiblissent les hommes. Voilà le danger. Je ne peux pas être d’accord avec ce que je lis. On nous parle de titre de champion à la 18e journée, alors qu’on ne sera peut-être même pas champion d’automne, même si on fera tout pour l’être, ça remet quand même les choses en perspectives. Je pense que les joueurs le savent. Il faut rester concentré, un match très difficile nous attend. On veut absolument garder notre série d'invincibilité. » Avant d’aller défier le Stade Rennais ce samedi soir, l’OL reste sur 15 matchs sans défaite et a remporté 10 de ses 12 dernières rencontres.