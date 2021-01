OL : Rudi Garcia viré en fin de saison ? Même pas peur

Dans : OL.

Au mois de septembre, Rudi Garcia avait estimé que le mercato estival avait considérablement retardé l’OL à l’allumage.

Pour l’entraîneur de Lyon, il ne fait aucun doute que le mercato estival a totalement plombé son équipe durant les premières journées de championnat. Il faut dire que l’incertitude était grande autour de plusieurs cadres tels que Memphis Depay, Houssem Aouar ou encore Jason Denayer et Moussa Dembélé. Dès lors que le mercato estival a refermé ses portes, les joueurs de l’OL se sont pleinement concentrés sur leur objectif et le club rhodanien a enchaîné les victoires. Au vu du traumatisme de l’été dernier, il serait légitime que Rudi Garcia redoute le mercato hivernal du mois de janvier. Ce n’est visiblement pas le cas, comme l’ancien coach de Lille et de l’OM l’a fait savoir au Progrès.

« On veut retrouver la Ligue des champions. Les joueurs savent que le staff est très ambitieux et fait tout pour les mettre dans les meilleures conditions. Le staff veut retrouver la Ligue des champions comme les joueurs. Donc il n’y a pas de raison que les joueurs ne suivent pas » a indiqué Rudi Garcia avant d’évoquer son avenir, là aussi avec sérénité. « Quand un coach est en fin de contrat, s’il y a un manque d’adhésion, là, ça peut être un problème. Mais nous, on est à l’abri de ça. On commence à avoir de la bouteille. Il ne faut pas être trop inquiet. C’est un métier de plus en plus difficile. Les pages de calendrier tournent, les cheveux deviennent de plus en plus gris et, du coup, ce n’est pas si mal que ça d’avoir des moments pour se ressourcer. On verra. S’il faut se ressourcer, on se ressourcera, et si ça continue, ce sera super ». En attendant, Lyon a une place en Ligue des Champions à aller chercher et Rudi Garcia en est pleinement conscient.