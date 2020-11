OL : Galtier bouillant pour remplacer Garcia à Lyon !

Dans : OL.

Sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2022, Christophe Galtier est un entraîneur qui a la cote sur le marché des entraîneurs.

Et pour cause, l’ancien technicien de Saint-Etienne fait des miracles à la tête du LOSC, malgré un effectif bouleversé chaque saison. Sa réussite à la tête de Lille permet à Christophe Galtier d’envisager l’avenir dans un top club européen ou français. Ces derniers jours, son nom a notamment circulé du côté de Lyon ou de Marseille, le club de sa ville natale. Pour l’heure, rien ne laisse penser que Christophe Galtier quittera Lille pour un autre club français à l’issue de la saison. Mais à en croire les informations de RMC, la piste lyonnaise est tout de même à prendre au sérieux. Et pour cause, le coach des Dogues a d’ores et déjà fait savoir à son cercle privé que le projet de l’Olympique Lyonnais le motivait énormément.

Au-delà de certains liens internes entretenus, c’est la taille et la renommée du club rhodanien qui attire Christophe Galtier. « Il sait qu’à Lyon, il aura une grande machine autour de lui pour l’aider à faire son métier » note la radio, qui précise que Christophe Galtier était proche de rejoindre l’OL, avant que Juninho n’offre finalement le poste à Sylvinho il y a un an et demi. Vraisemblablement, l’intérêt est réciproque. Car depuis plusieurs semaines, Jean-Michel Aulas ne cesse de chanter les louanges de l’entraîneur du LOSC, notamment après les bons résultats en Ligue Europa comme au soir de la victoire probante des Nordistes sur la pelouse de San Siro contre l’AC Milan de Zlatan Ibrahimovic. Reste maintenant à voir si cet intérêt réciproque se traduira par une proposition officielle de l’Olympique Lyonnais transmise à Christophe Galtier afin de prendre la suite de Rudi Garcia, libre comme l’air à l’issue de la saison. Et qui, sauf miracle en Ligue 1, ne devrait pas être prolongé par Jean-Michel Aulas.