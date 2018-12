OL : Fred Hermel explique pourquoi Barcelone va pulvériser l'OL

Dans : OL, Liga, Ligue des Champions.

Lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Lyon a hérité du FC Barcelone. Un poids lourd européen qui fait clairement office de favori dans cette compétition cette saison, et qu'il sera par conséquent très difficile à battre. D’autant que cette année plus que d’habitude, les partenaires de Lionel Messi ont fait de la coupe d’Europe leur objectif n°1, devant la Liga. C’est précisément pour cela que la mission de l’OL s’annonce quasiment impossible selon Fréderic Hermel, le correspondant de RMC Sport en Espagne.

« Je pense sincèrement que c’est la pire saison pour affronter le FC Barcelone en Ligue des Champions. Cette année plus que d’habitude, ils sont obsédés par une seule chose : remporter la C1. Et leur meilleur joueur en particulier, à savoir Lionel Messi. C’est presque l’objectif unique du Barça, devant la Liga et la Coupe. Cet été, Messi a pris le micro pour dire que cette année, Barcelone visait la Ligue des Champions. Il y a certains faux pas en Liga, mais en C1, le parcours est magnifique et sans-faute jusqu’ici. Je ne vois pas comment Lyon pourrait se qualifier, même si tout est possible dans le football. Le Barça a l’air prenable comme ça, mais l’élimination contre Rome la saison dernière sert de piqûre de rappel aux Catalans. Donc il me semble que Barcelone est presque imbattable en Ligue des Champions cette année » a expliqué le journaliste, qui ne voit pas véritablement comment Lyon pourrait se débarrasser de Barcelone…