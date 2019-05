OL : Florian Maurice déniche deux bons plans au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 2, TFC.

Devenu depuis quelques années le véritable boss du recrutement à l’Olympique Lyonnais, Florian Maurice est sur tous les fronts pour préparer un été qui s’annonce agité.

Les départs devront être compensés, et cela devra déboucher sur des recrues de premier choix, comme Jean-Michel Aulas s’en est donné les moyens. Mais l’ancien avant-centre lyonnais s’est aussi spécialisé dans les bons coups sur le marché français, et il ne compte pas perdre la main à ce niveau. Selon L’Equipe, deux joueurs sont ainsi visés par l’OL pour cet été. Il s’agit du milieu toulousain Ibrahim Sangaré, qui se montre régulier et performant au sein d’un club qui vivote tout de même en Ligue 1. L’Ivoirien sous contrat jusqu’en juin 2021 voit en tout cas sa cote grimper, et sa valeur approche les 15 ME désormais, surtout maintenant qu’il est international avec les Eléphants.

L’autre cible se trouve en Ligue 2, et il s’agit d’un attaquant en vogue à Lorient. Alexis Claude-Maurice est l’homme fort des Merlus en cette fin de saison, et une véritable pépite à seulement 20 ans. Le club breton n’est pas tombé dans le panneau et lui a déjà prolongé son contrat jusqu’en juin 2022. Nommé parmi la liste des meilleurs joueurs de Ligue 2, Claude-Maurice pourrait bien prendre son envol si Lorient manquait la montée. Lyon aurait sa préférence, sachant que l’OL le suit depuis sept ans désormais, preuve d’une véritable envie de le faire signer, même si son prix a désormais décuplé pour atteindre 10 ME.