OL : Gagner en se battant, Genesio aime aussi ça

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après la victoire à Caen (2-1) : « On avait le match en main, on était plus proche du 3-0 que du 2-1, mais on prend ce but. Et on a vécu 3-4 dernières minutes pénibles, au cours desquelles Caen a eu plusieurs situations pour égaliser. Mais ça aurait été cruel. On s'est accroché en faisant les efforts, en défendant tous ensemble, en étant solidaire. C'est important de gagner un match dans ces conditions face à une équipe performante. Gagner en se battant, c'est très important aussi. On reste placé dans le haut du classement. Bravo aux joueurs pour leur capacité de réaction après le coup d'arrêt contre Lille. Cette victoire arrive grâce à un bel état d'esprit et une certaine qualité de jeu. Les conditions ? Ce n'est pas judicieux de mettre une grosse série de matchs jusqu'au 20 décembre... Mais j'ai l'effectif pour, avec de la qualité et de la quantité. Le match d'Europa à Bergame ? Ce sera difficile jeudi. Il faudra montrer les mêmes vertus que ce soir pour arracher la première place du groupe », a-t-il lancé sur OL TV.