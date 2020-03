OL : Florian Maurice à Rennes, c’est très chaud !

Dans : OL.

Le recruteur en chef de l'OL est annoncé proche de rejoindre Rennes, où on lui promet les pleins pouvoirs dans le nouvel organigramme.

L’absence de matchs en ce moment n’empêche pas les discussions, bien au contraire. C’est pour cela que le Stade Rennais continue de négocier avec Florian Maurice depuis quelques semaines. Une piste évoquée à plusieurs reprises depuis le début de l'année 2020, mais qui semble prête à se concrétiser désormais. Goal annonce que le scout en chef de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais est désormais proche de faire le grand saut et de rejoindre le club breton. Il se serait assuré auprès du nouveau président Nicolas Holveck les pleins pouvoirs en terme de recrutement, ce qu'il n’avait plus forcément à Lyon depuis l’arrivée de Juninho, malgré le soutien de Jean-Michel Aulas et même une augmentation de salaire à l’été dernier.

A Rennes, Florian Maurice arriverait ainsi avec son bras droit Jérôme Bonnissel pour ce qui serait un joli coup de la part de l’actuel troisième de Ligue 1. L’ancien avant-centre de l’OM et de l’OL s’est en effet fait une belle réputation avec ses trouvailles en Ligue 1 comme à l’étranger, même s’il a bien évidemment parfois été moins heureux dans ses choix. Début mars, il avait nié son désir de quitter Lyon, et Jean-Michel Aulas avait même glissé que l’avenir de Maurice, s’il devait être loin de Lyon, était plus au Barça ou au Real Madrid, qu’à Rennes. Il faut croire, même si tout n’est pas encore bouclé, que les « Rouge et Noir » ont su trouver les arguments pour avoir l’oreille attentive du recruteur.