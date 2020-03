OL : Lyon menacé, Rennes veut offrir un job en or à Flo Maurice

Dans : OL.

Patron de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais, Florian Maurice fait l’unanimité au sein du club dirigé par Jean-Michel Aulas.

Et pour cause, le dirigeant rhodanien a notamment déniché des joueurs tels que Tanguy Ndombele ou encore Ferland Mendy avant que ceux-ci n'explosent aux yeux de l’Europe. Autant dire que du côté de l’Olympique Lyonnais, Florian Maurice est donc un homme très estimé, et sur lequel on compte pour l’avenir malgré la venue de Juninho dans un rôle de directeur sportif. Mais le profil de l’ancien attaquant de 46 ans fait également de lui un homme très convoité à travers la France, et notamment en Bretagne. Effectivement, le journal L’Equipe indique dans ses colonnes en cette fin de semaine que le Stade Rennais songe très sérieusement à l’actuel responsable de la cellule de recrutement à Lyon afin d’occuper le rôle de directeur sportif en Bretagne.

Une offre en or pour Florian Maurice, qui deviendrait alors le principal décideur du mercato d’un gros club de Ligue 1. Mais cette piste devrait toutefois être rangée dans un tiroir par la direction du Stade Rennais puisque la venue de Florian Maurice semble impossible à concrétiser selon le quotidien. De ce fait, l’actuel troisième de Ligue 1 a activé d’autres pistes dont celle menant à Gilles Grimandi et Damien Comolli, deux noms soufflés par Arsène Wenger, lequel était lui-même dans le viseur de la famille Pinault pour reprendre la présidence du club, mais qui a poliment décliné l’invitation. Le flou est donc total autour de Rennes, dont la présidence sera sans doute confiée à Nicolas Holveck. Mais l’identité du futur directeur sportif est toujours un mystère…