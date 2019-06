OL : Filipe Luis à Lyon, ça bloque pour deux raisons

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Après s’être attaché les services du prometteur Heriter Deyonge (17 ans), l’Olympique Lyonnais souhaite enrôler un latéral gauche plus expérimenté afin de combler totalement le départ de Ferland Mendy pour le Real Madrid. Révélée ce week-end par les médias brésiliens, la piste Filipe Luis est réelle. Libre au 30 juin, le défenseur de l’Atéltico de Madrid est la priorité de Sylvinho, à en croire les informations de la version brésilienne de Yahoo Sport. Mais pour le journal L’Equipe, ce dossier sera extrêmement délicat à mener à son terme pour l’OL. Et cela pour deux raisons majeures…

Un gros salaire... et une intense concurrence

« Des discussions ont été ouvertes avec l’international brésilien, en fin de contrat à l’Atlético de Madrid. Mais si l’OL garde espoir, ce dossier est complexe. Outre ses importants émoluments, là aussi, la concurrence est intense. Le joueur ne désespérait pas d’une prolongation à l’Atlético et Flamengo, le FC Barcelone, des clubs anglais mais aussi l’AS Monaco ont pris la température » explique le quotidien national. Un gros salaire et une concurrence XXL, Filipe Luis paraît difficile d’accès pour l’Olympique Lyonnais. Mais le club rhodanien, fort de la vente de Ferland Mendy, a des ressources financières importantes. Et n’a donc aucunement l’intention de s’avouer vaincu si vite.