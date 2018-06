OL : Fekir reste à l'OL, Liverpool a pris JM Aulas pour un pigeon

Dans : OL, Mercato, Premier League, Ligue 1.

Le feuilleton du transfert de Nabil Fekir à Liverpool a connu quelques rebondissements samedi. En effet, alors que Noël Le Graët affirmait que les choses allaient rapidement se conclure positivement, l'Olympique Lyonnais a dégainé un communiqué une heure avant le coup d'envoi de France-USA en annonçant que le transfert de son capitaine chez les Reds ne se ferait pas et que Nabil Fekir sera bien à Lyon la saison prochaine. De l'autre côté de la Manche on est convaincu que le club de Jurgen Klöpp a joué avec le feu et s'est brûlé au tout dernier moment.

Selon le Mirror de ce dimanche, les dirigeants de Liverpool, en s'appuyant sur les résultats de la visite médicale et sur un éventuel souci de Nabil Fekir au genou, ont tenté au tout dernier moment d'obtenir un gros rabais sur le prix de l'international tricolore. Une attitude qui aurait ulcéré Jean-Michel Aulas, lequel aurait claqué la porte des négociations et déclenché le communiqué de samedi soir. Si rien ne dit que le dossier est définitivement refermé, loin de là même, la déception doit être grande pour Nabil Fekir, lequel avait déjà choisi son numéro de maillot chez les Reds.