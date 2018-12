OL : Fekir n'a pas le niveau pour un grand d'Europe, une critique tombe

Dans : OL, Ligue 1.

Nabil Fekir a marqué mercredi contre Donetsk un but qui vaut plusieurs millions d'euros, puisqu'il a permis à l'Olympique Lyonnais de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais cela n'empêche pas de se poser des questions sur l'état de forme du meneur de jeu de l'OL, Nabil Fekir ne semblant pas au sommet de son art depuis la reprise du championnat. Même s'il faut laisser du temps au temps, Dave Appadoo estime lui qu'on peut se poser des questions sur la vraie valeur physique du champion du monde de Lyon, même si le journaliste admet que Nabil Fekir est un vrai grand joueur sur le plan technique.

« Il y avait une forme de pari et de risque à le faire jouer contre Donetsk, et sur ce but Nabil Fekir valide ce choix. Sur ce but, il a pris ses responsabilités. Maintenant, plus globalement j’ai une vraie interrogation sur Nabil Fekir, je ne sais pas quel joueur c’est. Je trouve que c’est quelque chose qui est dur de le voir comme cela. Physiquement, je ne vois pas un joueur de haut niveau. Techniquement je vois un joueur de très haut niveau, mais pas physiquement. Il a de la ressource, du répondant et du caractère, mais si je le projette dans une très grosse équipe, et que je vois les équipes qui jouent à très haute intensité comme la Juventus, comme le Bayern Munich ou le Barça, je ne l’imagine pas là-bas », a fait remarquer Dave Appadoo, pas totalement convaincu sur l'avenir de Nabil Fekir loin de l'Olympique Lyonnais au mercato.