OL : Fékir fait un bide au mercato, vers une surprise finale

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat dans un an, Nabil Fekir ne sera pas retenu par Jean-Michel Aulas cet été. Le président rhodanien a souvent répété en conférence de presse qu’il ne s’opposera pas au départ de son champion du monde 2018. En réalité, il pousse même en interne pour que son départ soit réglé au plus vite. En effet, il est hors de question pour le patron de l’OL de voir l’international tricolore filer pour zéro euro l’an prochain. Et comme il n’a pas non plus l’intention de prolonger Fekir, « JMA » s’active pour lui trouver une porte de sortie, comme l’indique Le Parisien.

« Lyon aimerait vendre Nabil Fekir, à un an de la fin de son contrat et a mandaté des agents en ce sens, sans retour probant à l'heure actuelle. Le joueur souhaite lui aussi partir » indique le média, pour qui une éventuelle prolongation serait un dernier recours afin d’éviter la catastrophe industrielle. « Si aucune offre satisfaisante n'arrive, le capitaine olympien pourrait néanmoins prolonger son contrat » est-il précisé. Reste à voir si des offres parviendront à l’Olympique Lyonnais dans les prochaines semaines pour un éventuel départ de Nabil Fekir. Intéressé il y a un an, Liverpool ne semble plus les rangs.