OL : Fekir bradé à 30 ME au mercato ? Il valide

Quelques jours seulement après l’ouverture du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais a déjà réalisé une très grosse opération.

Cette semaine, Ferland Mendy a effectivement été transféré au Real Madrid pour 48 millions d’euros. Un joli chèque, devenu habituel chez les Gones ces dernières saisons, sachant que Lacazette (Arsenal) ou Tolisso (Bayern) sont partis dans ces eaux-là en 2017, qui ne devrait pas rester sans suite. Puisque le club rhodanien a donné deux autres bons de sortie pour cet été : un pour Tanguy Ndombele, l’autre pour Nabil Fekir. Concernant le capitaine, l’avenir est flou, vu que le champion du monde aimerait partir dans un grand club étranger. Sauf qu’un an après son faux-départ à Liverpool pour 50 ME, le joueur de 25 ans n'a plus vraiment de courtisans et n’est plus coté qu’à 30 ME. Un prix sur lequel les Reds pourraient s’aligner selon la presse anglaise. Et selon Sébastien Tarrago, cette opportunité serait belle pour tout le monde.

« Fekir vendu 30 ME, une bonne affaire pour Lyon ? Disons qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, il faut le rappeler. Si jamais il part vraiment pour cette somme, je pense que l’OL ne s’en sortirait pas si mal car il y a plusieurs inconnues quand même : il a fait une mauvaise saison, il ne lui reste qu’une année de contrat… Et puis je suis désolé mais il y a un doute sur ses capacités physiques. Tout le monde en Europe sait qu’il y a une inconnue sur ses capacités physiques au plus haut-niveau. Vraiment, je pense qu’à 30 ME, Lyon s’en sort bien », a expliqué, sur La Chaîne L’Equipe, le journaliste, pour qui Aulas ne doit plus se montrer gourmand avec Fekir, sous peine de revivre une saison compliquée. Et sous la houlette du duo Juninho - Sylvinho, cela ne sera plus permis...