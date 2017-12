OL-ASSE : La célébration de Fékir s’affiche sur les murs de Lyon

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Cette année, les supporters lyonnais ne s’y sont pas trompés, et ont logiquement élu le match à Saint-Etienne dans le derby comme la rencontre la plus marquante de 2017 pour eux.

Il faut dire que l’OL a réalisé une véritable démonstration avec un succès 0-5 historique. En plus de cela, le geste de Nabil Fékir après son doublé et le dernier but du match, où il a enlevé son maillot pour le présenter tendu devant le kop stéphanois, a marqué les esprits. S’il a créé quelques polémiques, il est aussi devenu un symbole de la domination de l’OL dans le derby. Au point même que, depuis quelques temps, un graffiti sous forme de pochoir fleurit sur les murs de Lyon, notamment dans le quartier de la Croix-Rousse, pour rendre hommage à ce geste. Son auteur, retrouvé par Le Progrès, a expliqué pourquoi ce geste l’avait inspiré au point de l’immortaliser sur plusieurs murs.

« Parce que mettre le geste de Fekir sur des murs, ici à Lyon, ça peut rassembler les gens, c’est un geste fédérateur. L’art du graffiti est souvent contestataire, mais il peut aussi rapprocher. Et c’est un geste qui a été critiqué, alors que je trouve que c’est avant tout une belle célébration de joie. Je suis supporter de l’OL et ce geste restera dans l’histoire du derby, de l’OL et du foot. Et puis ce geste a vidé le stade Geoffroy-Guichard quand même (rires). Au-delà du contexte, sa position est gracieuse, même majestueuse, il y a beaucoup de fierté dedans », a expliqué Dragan, l’auteur de ce pochoir, qui a avoué qu’on lui a surtout demandé de décorer ave ce pochoir les murs de Saint-Etienne, ce qu’il se refuse à faire pour ne pas tomber dans le jeu de la provocation.